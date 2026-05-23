メールや封筒を書く時、「御中と様、どっちだっけ？」と手が止まった経験ありませんか？社会人歴が長くても、“なんとなく使っている”人が意外と多いのが敬称マナー。特に「御中」と「様」は、似ているようで使い方が違うため、メールやビジネス文書で迷いやすいポイントです。最近はチャット中心のやり取りも増えていますが、だからこそ正式なメールや書類で“基本的な使い分け”ができると安心感につながります。“御中”は会社