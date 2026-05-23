「ダイエットって、頑張れる人しか続かないと思っていました」と振り返るのは、都内在住の42歳・会社員のGさん。食事制限やハードな運動を繰り返しては、途中で疲れてリバウンド。その流れを変えたのは、“生活全体を整える”という考え方だったそうです。見直したのは、食べ方、動き方、休み方。無理に減らすのではなく、“整える”ことを意識した結果、半年で−6kgの変化につながったといいます。“食べないダイエット”をやめた