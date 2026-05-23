気づくと、いつも誰かに相談されている人がいる一方で、なぜか頼られにくい人もいるでしょう。その差は、“知識の多さ”や“アドバイス力”だけではありません。相談される人は、“話しやすい空気”のつくり方が自然です。すぐに結論を出そうとしない相談される人は、話を最後まで聞く前に結論を出しません。「それはこうしたほうがいいよ」と急いで答えるより、「それでどう感じた？」「もう少し詳しく聞かせて」と、まず相手の話