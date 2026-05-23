気温が上がり始め、シアーシャツや透け編みニットなど、“軽い素材感”のアイテムが気になる季節になってきました。ただ一方で、「なんだか若作りっぽく見える」「透け感だけ浮いて見える」と感じる人もいるでしょう。2026春夏は、引き続き“軽さ”や“空気感”のあるファッションがトレンド。ただし今季は、“透け感を見せる”より、“自然に軽く見える”くらいのバランスが主流に。だからこそ40代・50代は、“頑張って肌見せする