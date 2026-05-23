暑くなると、冷たいアイスが食べたくなる。ダイエット中でも、「少しくらいなら…」と迷うことはありませんか？でも、無理に我慢しようとするよりも、“どう取り入れるか”を整えている人ほど、食事全体が安定しやすい傾向があるのも事実。そこで今回は、大人世代が無理なく続けやすい、“甘いものとの付き合い方”を解説します。単純に我慢する方法は“抑えやすい”が、反動も出やすい甘いものを食べないようにすることで、糖分や