「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）阪神が巨人相手に連勝しチームは４連勝。今季最多貯金１０とした。初回は１番・浅野のショート後方への飛球を遊撃・木浪、中堅・高寺、左翼・立石がお見合いする形で二塁打としてしまう。続くキャベッジの進塁打で１死三塁となった。藤川監督はここで前進守備を敷く。すると、村上が吉川を一ゴロに仕留めて三塁走者を本塁タッチアウト。無失点でしのいだ。指揮官はこの場面について