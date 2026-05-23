虎ノ門周辺はビジネスで利用できる手頃なホテルが少ないエリア。2026年4月24日にオープンした【虎ノ門ホリックホテル】は、朝食付きでもリーズナブルに泊まれる嬉しいホテルです。｜ビジネス街のおすすめホテル虎ノ門や西新橋周辺のビジネス街に開業したホテルです。周辺には虎ノ門ヒルズや虎の門病院があるほか、“出世の石段” がある愛宕神社も近いので、ビジネスマンなら立ち寄っておきたいところです。▲ビジネスにも観