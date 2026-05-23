フジテレビは23日、土曜プレミアム『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』（後9：00）を放送する。ツッコミ界の覇者である霜降り明星・粗品がMCを務め、自ら出場者の選定からお題の考案、そして全審査までを担う、かつてない“ツッコミ”に特化した大型お笑い特番に、SNSでも注目が集まっており、Xではトレンド1位を獲得した。【写真】頂上決戦に挑む12人の腕利きツッコミ芸人たち本大会に集結したのは、たくろう・赤木裕