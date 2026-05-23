高校野球の春季東海大会が23日、開幕。岡崎レッドダイヤモンドスタジアムなど2球場で1回戦4試合が行われた。24日は準決勝2試合と順位決定戦2試合が行われる。知徳（静岡）は、春季愛知大会で今春センバツ4強の中京大中京を撃破した中部大春日丘（愛知）を破って2回戦進出。昨夏甲子園ベスト4の県岐阜商（岐阜）は昴学園に完封勝ちした。【1回戦の結果】享栄（愛知）4―1津商（三重）知徳（静岡）6―2中部大春日丘（愛知