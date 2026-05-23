【ニューヨーク＝金子靖志】米ニューヨークの国連本部で開かれていた核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議は２２日、核軍縮や不拡散の方向性を示す最終文書を採択できず、決裂した。イラン核問題を巡る記述で米国とイラン、ロシアなどの対立が解消しなかった。２０１５年、２２年に続く３回連続の採択失敗となり、ＮＰＴの形骸化への懸念が一段と強まりそうだ。最終文書は全会一致での採択が原則だ。議長国ベトナムは採択に向け