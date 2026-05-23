大人世代の定番ヘアとして長く人気だった「ひし形ショート」。トップにボリュームを出し、くびれを作ることで輪郭をきれいに見せやすい一方、今はその“作り込み感”によって少し古く見えてしまうケースも増えています。2026春夏のショートヘアは、“軽くする”より、“重さを残したまま軽く見せる”のがキーワード。頑張って整えたシルエットよりも、自然に空気が通るような質感が今っぽさにつながります。▲“作り込みすぎ”が、