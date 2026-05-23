しっかりツヤを出しているはずなのに、時間が経つとなんだかベタついて見える。そんな違和感を覚えることはありませんか？気温や湿度が上がる初夏は、肌の質感バランスが変わりやすい季節。だからこそ大人世代のベースメイクは、“ツヤを足す”より“重たく見せない”ことが重要になります。“いつものベース”が重たくなっていませんか？気温や湿度が上がると、肌の皮脂バランスは少しずつ変わります。春まではちょうどよかった下