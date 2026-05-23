髪型を少し変えた日。メイクや服装を変えた日に、「なんか今日違う？」とすぐ気づく男性っていませんか？男性は本命相手に対して、“変化への反応”が自然と変わるものなんです。“普段の状態”をちゃんと見ている男性は本命相手の日常の雰囲気を自然と記憶しているもの。だからこそ、小さな変化にも違和感なく気づけるのです。「髪切った？」だけではなく、「雰囲気変わったね」と感覚的に反応することも増えます。これは“興味を