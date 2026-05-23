お笑い芸人のこりゃめでてーな・伊藤こう大と、ピスタチオ伊地知がパチンコの魅力について楽しく教える「はじめてのパチンコ体験会」が5月3日、愛知県名古屋市のサンシャインKYORAKU平針にて開催された。左からこりゃめでてーな・伊藤こう大、ピスタチオ伊地知○お笑い芸人の二人が体験談を交えながらレクチャー「はじめてのパチンコ体験会」は、無料でパチンコ・パチスロが遊べる【お試しプレイ】などの施策を行うプロジェクト「