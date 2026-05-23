◇大相撲夏場所１４日目（２３日、東京・両国国技館） 東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）は初顔合わせの東同１７枚目・藤凌駕（藤島）にすくい投げで敗れ、優勝争いで４敗に後退した。立ち合いで右上手を取れず、突き押しから左を差して土俵際に追い込んだが、逆転のすくい投げを食らった。「急いでしまった。右が空いて、うまく左から攻められた。もったいない」と唇をかんだ。八角理事長（元横綱・北勝海）も「安全に勝