大人も夢中になる魅力が詰まったカプセルトイ。その中でも、インスタグラマー@198_0kさんが「入荷情報あってもすぐ売り切れ」「どこでもすぐに売り切れ」とコメントを添えて紹介している「大人気グッズ」にフォーカス！ かわいいデザインに心がときめき、思わず何回でも回したくなるようなカプセルトイなんです。バッグの目印にはもちろん、部屋に飾って愛でるのもおすすめです。今回は、見かけたらラッキーな【