【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・竹丸和幸―阪神・才木浩人（１４時・東京ドーム）◆ＤｅＮＡ・石田裕太郎―ヤクルト・奥川恭伸（１４時・横浜）◆中日・高橋宏斗―広島・岡本駿（１３時３０分・バンテリンドーム）【パ・リーグ】◆楽天・藤井聖―ロッテ・ロング（１３時・楽天モバイル）◆西武・ワイナンス―オリックス・山岡泰輔（１３時・ベルーナドーム）◆ソフトバンク・前田悠伍―日本ハム・北山亘基（１４