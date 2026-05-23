サッカードイツ１部のフライブルクは２３日、ブレーメンのＧＫ長田澪（ミオ・バックハウス、２２）を獲得したことを発表した。ドイツ人の父と日本人の母の間に生まれた身長１９４センチの大型ＧＫは、今季チームの守護神としてリーグ戦３２試合に出場。フライブルクには北中米Ｗ杯日本代表ＭＦ鈴木唯人が在籍しており、さらにベルギー１部シントトロイデンのＭＦ山本理仁の加入も決定的で、来季は３選手がチームメイトになる見