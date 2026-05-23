髪のボリュームダウンが気になり始める大人世代には、レイヤーカットを取り入れたスタイルがオススメ。トップには自然にふんわりとしたボリュームが生まれやすく、ベースには軽やかさが加わることでメリハリが出て、垢抜けを狙えます。今回は、大人のイメチェンにぴったりなレイヤースタイルをご紹介します。 ハイライトで立体感を強調したレイヤーミディ トップをふんわりと内側へ