高齢化社会の日本で、あちこちに起こっている介護問題。介護には大きな労力やお金がかかります。どんなに親の介護をしたい気持ちがあっても、現実的には難しいケースも多々あるでしょう。今回は筆者の知人から聞いた介護にまつわるエピソードを紹介します。 家族構成 私は5人家族の次女として生まれました。父は数年前に亡くなっており、母と姉、妹は健在です。 長女である姉は義実家と同居中、三女の妹は