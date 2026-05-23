◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）阪神・立石正広内野手が初の決勝打を放ち、チームを勝利に導いた。０―０で迎えた５回２死二、三塁、ウィットリーの外角高めの直球を中前にはじき返した。「真っすぐが強かったので、外に強い球がくるかなと思って。たたけて良かった」と読み通りの球を強振し、先制２点打とした。１９日の中日戦（倉敷）でデビューしてから４戦連続安打で２戦連続打点＆マルチと