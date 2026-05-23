◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１８節柏４―２千葉（２３日・三協Ｆ柏）柏はホームで千葉に４―２で勝利した。前半に２点を奪うと、後半も反撃を試みる相手にもう２点を追加。リカルドロドリゲス監督は、後半で守備に回る時間があったことを反省点に挙げつつ、今季最多の４得点に「最終的には４点目を決めることができ、２点差で勝利を成し遂げられた。今日は内容が試合結果に反映された」とうなずいた。今季は６連敗を喫