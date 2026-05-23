ロックバンド「ブラック・サバス」ボーカルで2025年7月に亡くなった、故オジー・オズボーンさんが、AIアバターとなって復活する新プロジェクトが発表された。オジーさんとファンが交流できるようになるという。 【写真】妻シャロンとは仲睦まじかったオジー・オズボーンさん ラスベガスで開催されたライセンシングエキスポでの「The Enduring Legacy of a Rock Icon and His Fami