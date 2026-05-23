グラビアアイドルの福井梨莉華(21)が、21日発売の「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)最新号に登場した。 【写真】むちっと90砲だけじゃない！オトナの魅力がムンムンに 福井は“B90”砲を武器に人気を集めるグラビアアイドル。今回で同誌では5度目の表紙&巻頭グラビアを飾ることとなった。登場を記念して、自慢のグラマラスボディが映える鮮やかなピンクビキニに身を包んだ姿や、一転して黒と白のシックな衣装を着用し