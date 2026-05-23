記事ポイント「JALホノルルマラソン2026」の第1期エントリーが2026年5月22日（金）に開始、受付は10月19日（月）までフルマラソンは制限時間なし、初心者から上級者まで自分のペースで完走できる3名以上のグループ申込で全員に3,000円割引クーポンが贈られるキャンペーンを7月31日まで実施 ハワイ・オアフ島を舞台とする「JALホノルルマラソン2026」の第1期エントリーが、2026年5月22日（金）に始まります。受付期間は2026年1