「火災保険って、火事のときしか使えないんじゃないの？」と思っている人は多いはずです。しかし実は「落雷で冷蔵庫が壊れた」「台風で室外機が飛ばされた」「子どもがテレビを倒して壊した」といったケースも、条件が合えば火災保険の補償対象になります。ただし、なんでも補償されるわけではありません。「どんな原因か」「どんな補償内容に加入しているか」によって、もらえる・もらえないが変わってきます。また、補償額は時価