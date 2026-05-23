明治安田Ｊ１百年構想リーグＶ・ファーレン長崎は、23日の地域リーグラウンド最終節で京都サンガＦ.Ｃ.とアウェーで対戦し、0-1で敗れ連勝はなりませんでした。30日にはホームで、プレーオフ第1戦が行われます。