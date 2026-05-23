◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月23日東京ドーム）2試合連続「1番・左翼」でスタメン出場した阪神ドラフト1位・立石が、決勝の2点適時打を放った。「真っすぐが強かったので、なんとなく外に強い球、来るかなと思っていたのでたたけて良かった」0―0で迎えた5回2死二、三塁の3打席目。カウント1―2からウィットリーの外角154キロ直球を鮮やかに中前へはじき返した。今季初のV撃をマークしたゴールデンルーキーは「