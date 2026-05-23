【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝村上愛衣】トランプ米大統領は２２日、ニューヨーク州で演説し、対イラン軍事作戦について「イランは決して核兵器を持たない。まもなく終わる」と述べた。一方、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、イランと停戦延長などの合意に至らない場合、米国は数日以内に、イランのエネルギー施設を空爆する可能性があると伝えた。報道によると、トランプ氏は２２日午前、安全保障担当の高官らと