◇男子ゴルフツアー日本プロ選手権センコーグループ・カップ第3日（2026年5月23日滋賀県蒲生GC＝6991ヤード、パー72）ともに1打差2位から出たツアー1勝の勝俣陵（30＝ロピア）と未勝利の細野勇策（23＝三共グループ）が70で回り、通算13アンダーで首位に並んだ。宋永漢（34＝韓国）、古川龍之介（25＝ゼビオホールディングス）、前日トップの木下稜介（34＝AKRacing）が11アンダーで2打差の3位につけた。蝉川泰果（2