２３日午後４時１０分頃、京都府宇治市の府立山城総合運動公園で、高さ約１０メートルの樹木の枝（長さ４メートル）が折れ、付近の滑り台で遊んでいた４〜９歳の３人に当たるなどした。３人は市内の病院に搬送され、９歳の男児が頭などを打ち、重傷。４歳の男児は顔などに擦り傷を負った。６歳の女児には目立ったけがはないという。府警宇治署などが原因を調べる。同園を管理する府公園公社によると、枝は太い部分で直径約１１