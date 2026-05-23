人気声優の津田健次郎さんが「TikTok」の運営会社に対し生成AIで自身の声を模倣した動画が公開されているとして動画の削除を求めて提訴したことが分かりました。津田健次郎さんは、人気アニメ「呪術廻戦」の七海建人役などの声優や俳優としても活躍しています。訴状によりますと、生成AIで津田さんの声を無断で模倣したナレーション付きの動画を氏名不詳のアカウントが「TikTok」に180本以上公開したということです。津田さん側は