女子プロレス「スターダム」２３日の愛知・豊田合成記念体育館大会で、ワールド王者の玖麗さやか（２５）が伊藤麻希の挑戦を退け、初防衛に成功した。逆エビ固め、伊藤スペシャルと腰攻めに苦しめられた玖麗は、顔面へのフットスタンプを決められるなど、なかなか主導権を握れない。ときめきスピアーもジャンプした伊藤に上から潰され、変型ダブルアームＤＤＴでマットに突き刺された。それでも王者の意地で３カウントは許さ