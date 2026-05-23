女優のトリンドル玲奈（３４）が２３日、ＴＯＫＹＯＦＭ「川島明そもそもの話」にゲストとして出演。出産後、初めてのメディア出演となった。トリンドルは２０２４年に俳優の山本直寛と結婚を発表。今年１月に第一子の妊娠を発表し、２月には出産を報告した。ＭＣの「麒麟」川島明は「俺ね、もちろん出産もしたことないですけど。普通、出産されたらもうちょっと休んでも良いと思うんですよ。たった２か月ちょっとですよ