◆陸上ダイヤモンドリーグ第２戦（２３日、中国）男子１１０メートル障害で昨年の東京世界陸上５位入賞の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は１３秒１３（追い風０・５メートル）で２位だった。優勝は１３秒０７でＪ・ブリット（米国）。村竹は１０日の木南記念（大阪）を１３秒０５（向かい風０・２メートル）の大会新記録で制し、１６日のダイヤモンドリーグ第１戦（中国）は１３秒１８（追い風０・１メートル）で３位。この冬はより