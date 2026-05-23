◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）阪神・藤川球児監督が、プロ初の決勝打を放ったドラフト１位・立石（創価大）を絶賛した。現役時代に日米通算２４５セーブを記録した指揮官は「こちら三塁側のベンチから見ていて狙い球とか、そういうのが分かりづらい。こちらもビックリするような打ち方をしていますね」と評した。３回にウィットリーからチーム初安打となる左前打を打つと、５回２死二、三塁では