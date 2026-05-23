◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第３日（２３日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）降雨のため中止となった第２ラウンド（Ｒ）が行われ、ツアー２勝の菅楓華（ニトリ）が５バーディー、３ボギーの７０で回り、通算６アンダーで首位と２打差の２位で決勝Ｒに進んだ。パッティングが好スコアを生んだ。「しっかり打てれば入る。強く、浅めにラインを読むことだけ変えました」。出だし１番で