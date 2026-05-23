「氷川きよし＋ＫＩＩＮＡ．」が２３日、新潟・長岡市の国営越後丘陵公園で開幕した「ながおか米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜」（２４日まで）に出演した。地元グルメや花火、音楽で同県の魅力を発信するフェス。初日は、女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」や、「堺正章＆ＲｏｃｋｏｎＳｏｃｉａｌＣｌｕｂ」ら９組の豪華アーティストが出演した。氷川は、全体のトリとして和装で登場。氷川の前に