BE:FIRST（写真提供：FM802、撮影：渡邉一生） ６人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、5月23日大阪・万博記念公園自然文化園「もみじ川芝生広場」にて開催されたFM802主催の野外音楽フェスティバル「FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026」に初出演した。【写真】BE:FIRST「FM802 MEET THE WORLD BEAT」の模様「Boom Boom Back」や「夢中」「I Want You Back」など立て続けにヒット曲を披露し、ラストには9枚目