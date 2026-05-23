◆陸上関東学生対校選手権第３日（２３日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子１部３０００メートル障害予選１組で、中大長距離ブロックの主務を務める“日本一速い主務”こと山崎草太（４年）が８分５７秒００で２着に入り、２４日の決勝進出を果たした。冷静なレース運びを見せ「（藤原正和監督から）最後だけ出れば良いって言われていた。本当にその通りのレースができたので良かったです」とすがすがしい表情で振り返