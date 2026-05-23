８日、広西チワン族自治区柳州市河西産業パークの企業で、完成した竹繊維自動車部品を検査する従業員。 （柳州＝新華社配信／黎寒池）【新華社柳州5月23日】中国広西チワン族自治区柳州市は、市内に本社を置く自動車メーカー、上汽通用五菱汽車が主導する自動車部品の「竹によるプラスチック代替」プロジェクトに関連する産業チェーンをここ数年で構築した。プロジェクトは技術革新を通じて竹資源を自動車部品の原材料に変換し