◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月23日東京ドーム）阪神が巨人相手に連勝し、今季2度目の4連勝を飾った。2試合連続で「1番・左翼」で先発出場した立石が5回2死二、三塁からの中前打で先制点を叩き出した。立石はデビューから4試合連続安打、2試合連続打点となった。投げては、先発・村上が巨人打線を封じ込め、今季初完封で3勝目を挙げた。藤川球児監督は「村上が本当に素晴らしいピッチング。チームが噛み合いました