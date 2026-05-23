ダンス＆ボーカルグループ・ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳが２３日、愛知・ＡｉｃｈｉＳｋｙＥｘｐｏで全国ツアー「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６“ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ”」の初日を迎え、大きな盛り上がりの中でスタートを切った。所属事務所のＬＤＨによる６年１度の総合エンターテインメントの祭典として開催する「ＬＤＨＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲ」ではグループ初となるツアーに臨んだ。１曲目には、