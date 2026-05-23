高校野球の春季関東大会は23日、ZOZOマリンスタジアムで準決勝2試合が行われた。【第1試合】横浜（神奈川）は2回1死二塁で、江坂佳史（3年）の中前打で先制。さらに2死一塁で主将・小野舜友（3年）の二塁打で2点目を挙げた。横浜は5回にも池田聖摩（3年）の左前適時打、6回は小野の中前適時打で4点目を挙げた。守っても先発・小林鉄三郎（2年）が山梨学院（山梨）の強力打線を6回1点に抑え、織田翔希（3年）、池田聖摩（3