お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（41）が23日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、ネット上で物議を醸している“嫌いな芸能人”告白問題について言及した。しんいちは「よし！分かった！もう芸能界のルール決めました！！！嫌いとか言うていいのこの5人だけにしよ！！！」とし「日本一嫌いな芸人トップ10」を掲載。そこには「1.渡部建（アンジャッシュ）2.クロちゃん3.お見送り芸人しんいち4.宮迫博之5.ナダル