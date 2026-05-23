「一般戦」（２３日、多摩川）多摩川フレッシュルーキーの佐藤永梧（２２）＝東京・１３３期・Ｂ１＝が当地でうれしい初の予選突破を決めた。「４日目は悔しいレースだった。ただ、多摩川で初めて予選突破できてうれしいが５割、悔しいが５割。宿舎に帰ってゆっくりすれば、うれしいが７割になるかな」と準優進出を喜んだ。仕上がりは良好。「出足はいい方。乗りやすさもある」と舟足に自信がみなぎる。準優１０Ｒは４号艇と