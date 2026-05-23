声優の伊藤彩沙さんの3冊目となる写真集（撮影：中村和孝、税込3960円）が、6月24日にKADOKAWAよりリリースされます。20代ラストの節目に制作された同作は、「大人な甘さ」をテーマに、これまでにない表現に挑戦した内容となっています。【写真】声優界No.1グラビアンは色気ムンムン豊満バスト支える小さめ三角ビキニ『BanG Dream!』シリーズ（市ヶ谷有咲）、『メダリスト』（鹿本すず）、『もういっぽん！』（園田未知）、『少