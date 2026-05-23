「お食い初めは家族だけで、水入らずでやりたいな」。一見温かい希望に聞こえるこの言葉。ところがもしその「家族」のなかに、自分の親は入っているのに、旦那さんの親が入っていなかったとしたら……それはトラブルの種になるかもしれません。『お食い初めについて夫婦で意見が割れています』お食い初めの進め方について、夫婦間で揉めている投稿者さん。投稿者さんは一人娘で、結婚条件だった「投稿者さんの実家での同居」をして