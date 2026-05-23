私（スミレ、40代）は夫（シュウ、40代）と息子（タイチ、小6）との3人暮らし。うちから車で3時間ほどの場所に義実家があり、家長第一主義の義父（サダハル、70代）と穏やかな義母が住んでいます。ちょうど1年前、義父が義妹の娘（カンナ、中1）の入学祝いにスマホを買ったと言って、息子にも「カンナと同じようにスマホを買ってやるから、小学校卒業する頃に連絡するように」と話してくれました。しかし小学校卒業の日、息子が義