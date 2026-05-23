◇明治安田J1百年構想リーグ東地区最終節鹿島1―0FC東京（2026年5月23日メルカリスタジアム）東地区首位通過を決めている鹿島がホームでFC東京を破り、PK勝ちを含む5連勝で地域リーグラウンドを締めくくった。代表活動のためプレーオフで不在となる日本代表GK早川友基に代わり、GK梶川裕嗣が今季初先発。控えGKとして支えてきたベテランが、昨年7月の天皇杯・長崎戦以来の公式戦で今季11度目の完封を演出した。最大の見